Abbas Güçlü: Gelecek on yılda yaşam bugünkünden daha kolay olmayacak!

Davos’ta toplanan Dünya Ekonomik Forumu’nda bir anlamda dünyanın geleceği konuşuldu.

Hangi ülke ne kadar ciddiye aldı bilinmez ama küresel riskler nedeniyle, önümüzdeki yıllarda çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız.

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Çin virüsünde de görüldüğü gibi, bir ülkede olup bitenler artık sadece o ülkeyi ilgilendirmiyor. Bir anda bütün dünyayı etkisi altına alabiliyor.

Küresel ısınma, afetler, yangınlar, depremler, savaşlar, kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizlikler, sadece bazı ülkelerin değil, tüm dünyanın sorunu haline gelecek. Gelecek on yılda yaşam bugünkünden daha kolay olmayacak!

Abbas Güçlü’nün yazısı