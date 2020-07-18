Abbas Güçlü: Fen liseleri ile meslek liselerini aynı sınavda yarıştırıp ‘fırsat eşitliği var’ diyemezsiniz

Herkese sınav hakkı tanıyarak, fırsat eşitliği sağladığımızı sanıyoruz.
Örneğin kaplumbağa ile tavşanı aynı yarışta yarıştırıyor, sonra da bakın kazanan hep tavşan oluyor diyoruz!
Fen liseleri ile meslek liselerini aynı sınavda yarıştırıp, üstüne üstlük soruları da fen liselerine göre hazırlarsanız, bu sınavda, hak, hukuk, adalet, fırsat eşitliği var diyemezsiniz!
Yine aynı şekilde, tam gün eğitim yapan kolej öğrencileri ile birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören ya da yarım gün eğitim yapan öğrencileri de aynı sınavda yarıştırıp, öğrencileri dershaneye yönlendirmekle fırsat eşitliği sağlanmaz!