Abbas Güçlü: Erkek Meclis kadın askerlere hiç izin verir mi?

Erkek Meclis kadın askerlere hiç izin verir mi?

Asla.

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Belki, sadece biraz konuşulur o kadar!..

Dünyadaki uygulamalara bakıldığında, akla ilk gelen İsrail ama dünyanın pek çok yerinde kadın asker görmek mümkün.

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Çoğu ülkede silah kuşanıp cepheye gidilmiyor. Daha çok, ihtiyaç duyulan alanlarda ülkeye hizmet ederek askerlik sürelerini tamamlıyorlar.

Bu çerçeveden bakıldığında, o kadar çok hizmet alanı var ki, böyle bir uygulama eminiz ki umulanın çok üzerinde katkı sağlayacaktır.

Zorunlu da olabilir, isteğe bağlı da.

Görev sürelerini tamamlayanlara pozitif ayırımcılık da tanınabilir, görev görevdir deyip, kazanımlarıyla yetinsinler diyenler de çıkabilir.

Örneğin sivil savunma konusunu onlara havale edebiliriz.

Allah korusun, olası bir depreme zerre kadar hazır olmadığımızı, bilmeyenimiz yok ama önlem alan da yok.

Eğer kadınlar için askerlik söz konusu olursa, emin olun, en büyük kurtarıcımız yine onlar olabilir.

Abbas Güçlü’nün yazısı