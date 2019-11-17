Abbas Güçlü: Enerjimizi turizmde de sanki ülke için değil koltuklar için harcıyoruz!

Turizmde sadece turist sayısında değil, genel gidişatta da önemli gelişmeler var. Turizm kazanı, adeta fokur fokur kaynıyor.

Turizm Ajansı ve TÜRSAB seçimleri, konaklama vergisi, Turizm Teşvik Kanunu, Kıyı Kanunu ve yıkımlara yönelik tartışmalar, sanki turizmdeki önceliklerimizi, ikinci plana itmiş gibi görünüyor.

Reklam

TÜRSAB Başkanı ve Bakan Bey’in seveni kadar, eleştireni de çok. Anlayacağınız, var olan enerjimizi, pek çok konuda olduğu gibi turizmde de sanki ülke için değil koltuklar için harcıyoruz!..

Abbas Güçlü’nün yazısı