Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Enerjimizi turizmde de sanki ülke için değil koltuklar için harcıyoruz!

Turizmde sadece turist sayısında değil, genel gidişatta da önemli gelişmeler var. Turizm kazanı, adeta fokur fokur kaynıyor.

Turizm Ajansı ve TÜRSAB seçimleri, konaklama vergisi, Turizm Teşvik Kanunu, Kıyı Kanunu ve yıkımlara yönelik tartışmalar, sanki turizmdeki önceliklerimizi, ikinci plana itmiş gibi görünüyor.

Reklam

TÜRSAB Başkanı ve Bakan Bey’in seveni kadar, eleştireni de çok. Anlayacağınız, var olan enerjimizi, pek çok konuda olduğu gibi turizmde de sanki ülke için değil koltuklar için harcıyoruz!..

Abbas Güçlü’nün yazısı

SON HABERLER

Gülten Kaya: Ahmet yaşasaydı hayatın tüm kirliliğini şarkılarla yüzümüze çarpardı

Ahmet’in bulunduğu yere biz “Mezar” değil, “Ahmet’in Evi” diyoruz. Sanatçının mezarı olmaz! Onlar hep yaşarlar ve tüm dünya onların topraklarıdır zaten. Türkiye’ye getirmeyi düşünüyor muyum? Hayır, buraya getirmeyi düşünmüyorum. Yaşanan bu gerçeği değiştirmek benim bile haddim değil. Bu konu, tarihe not düşülen haliyle kalmak ve bunun müsebbipleri de bununla yüzleşmek/hesaplaşmak zorundadır.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...