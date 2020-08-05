Abbas Güçlü: En iyi öğrencilerimizi sayısala yönlendirdik, sosyal bilimleri yok ettik

Korona nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz ama üniversite adayları için her şey çok daha zor!

Tercihler, yarın başlıyor ama ebeveynlerin de adayların da kafası hâlâ karmakarışık! Haksız da sayılmazlar çünkü önlerini göremiyorlar.

Reklam

Ne meslekleri yeterince tanıyorlar ne iş olanakları konusunda yeterince bilgi sahibiler ne de hayallerinin mi yoksa işin mi peşinde koşmaları gerektiği konusunda henüz karar verebilmiş değiller!

(…)

Çok uzun yıllar, tercihler konusunda çok büyük yanlışlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz!

Reklam

Nedir bu yanlış?

En iyi öğrencilerimizi, sayısal alanlara yönlendirdik, sosyal bilimleri adeta yok ettik!

Abbas Güçlü’nün yazısı