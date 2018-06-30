Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: En iyi lise, en iyi üniversite hangisi?

 

Bir milyondan fazla ailede, şu günlerde cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de: “En iyi lise, en iyi üniversite hangisi?”

Oysa bu soru, “Çocuğum için en doğru lise, en doğru üniversite hangisi?” şeklinde olmalı!

Reklam

Çünkü her çocuk birbirinden çok farklı ve kardeşlerden biri için doğru olan, diğeri için bazen yanlışların en büyüğü olabiliyor!..

Hangi liselerden mezun olanlar üniversitelerin dil barajını aşabiliyor, hangileri onca yıllık kolej ya da Anadolu lisesi eğitiminden sonra bir yıl daha yabancı dil hazırlık sınıfı okumak zorunda kalıyor?..

Reklam

Hangi liselerden mezun olanların yüzde kaçı üniversiteyi kazanıyor? Doğru bir gelecek için doğru bir lise hangisi?

Tüm bu sorular öylesine zor sorular ki bazılarının cevabını bir ömür boyu bile bulamıyorsunuz!

Abbas Güçlü’nün yazısı

SON HABERLER

Amerikalı uzman: Erdoğan değişmez, ABD-Türkiye ilişkilerinde husumet sürer

Amerikalı Türkiye uzmanı Lisel Hintz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çatışmacı kişiliğine dikkat çekip, “Ona göre herhangi türden bir siyasi tehdit oluşturan, hatta politikalarını eleştiren herkes şeytan gibi gösterilmeli ve hasmane bir muameleye tabi tutulmalı. Dolayısıyla bundan sonraki davranışlarında çok büyük bir değişiklik olmasını beklemiyorum” dedi. Hintz’e göre Türikeye-ABD ilişkilerinden husumet de sürecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...