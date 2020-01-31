Abbas Güçlü: En az 7 milyon öğrenciyi, veliyi, öğretmeni ilgilendiren sorun

Liselere bu yıl +600 bin öğrencinin daha kayıt yaptıracağı Bakan Selçuk tarafından da doğrulandı!

Geçen yıl bir milyon 200 bin öğrenciye yer bulamamıştık, sayı bu yıl bir milyon 800 bine çıkacak!

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Peki, bu konuda ne önlemler alındı?

Bakan Bey, “Zamanı gelince açıklanacak” diyor!

Ne olur, çocuklarımızı istemedikleri liseye mahkûm edip, eğitim hayatlarını zehir etmeyelim. Eğitimin elbette onlarca başka sorunu da var ama bu, en acil ve en çarpıcı olanlardan biri. En az 7 milyon öğrenciyi, veliyi, öğretmeni ilgilendiriyor.

Abbas Güçlü’nün yazısı