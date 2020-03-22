Abbas Güçlü: Eminiz ki MEB ve YÖK bu işe kafa yoruyordur

Diğer sektörlere yönelik önemli iyileştirmeler yapılırken eğitimin göz ardı edildiğini haklı çıkartacak gelişmeler söz konusu.
– Tek öğrencisi kalmayan kurslar çalışanların maaşını nasıl ödeyecek?
– Zaten üç kuruş maaşa çalışan ücretli öğretmenler ve diğer çalışanlar evlerinin geçimini nasıl sağlayacak?
– Neredeyse sıfır erken kayıtla yola devam özel okullar mevcut giderlerini nasıl karşılayacak, sözleşmelerinin ne kadarını, hangi koşullarda yenileyecek? Krizi fırsat bilip, işten çıkartmalar ve maaş indirimleri olursa, nereye kadar gidecek?
– Kantin kiraları ne olacak?..
Daha onlarca benzer soru var ve eminiz ki MEB ve YÖK bu işe kafa yoruyordur.