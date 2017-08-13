Abbas Güçlü: Eksik ya da yorgun kadrolarla, milyonlarca gencin kaderine yön vermek ne kadar doğru?

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Öğrenciler en ufak bir hata yaptığında, canlarına okuyan ÖSYM, adeta hata şampiyonu oldu.

Hatasız sınav, hatasız yerleştirme yapamıyor.

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Yine öyle oldu!

Ülkemizde onca iyi yetişmiş uzman varken, eksik ya da yorgun kadrolarla, milyonlarca gencin kaderine yön vermek ne kadar doğru?

Kaldı ki o kadar çok hata yapıyorlar ki kendilerini yenileme zamanları geldi de geçiyor…

ÖSYM konusunda ciddi bir Meclis araştırması ya da Devlet Denetleme Kurulu’nun yapacağı hızlı bir inceleme, en azından kurumun daha fazla yıpratılmasını önleyecektir…

Abbas Güçlü’nün yazısı