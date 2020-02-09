Abbas Güçlü: Eğitimini yarım bırakanlar mutsuz, diplomalılar mutlu mu? Evet demek çok zor!

10 milyona yakın gencimizin yarışacağı sınav maratonu, hafta içinde, üniversite başvurularıyla start aldı.

Peki ne kadarı istediği liseye, fakülteye ya da işe girip hayaline kavuşabilecek?

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Yarısı bile değil. Üçte biri dahi abartılı olur. Peki o zaman, onca eziyet, onca masraf, onca zaman kaybı niye? Bu sorunun cevabını bulduğumuzda, eğitim sistemimiz rayına girecektir!.. Eğitimde, insan gücü planlaması çok önemli.

Eğer bunu yapmazsanız, bugün olduğu gibi tüm öğrencileri üniversite önüne yığıp umut tacirliği yaparsınız ki bu da bizi ülkemizin kaynaklarını hovardaca harcamanın ötesine geçiremez.

Eğitimini yarım bırakanlar mutsuz da diplomalı olanlar mutlu mu? Evet demek çok zor!

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Abbas Güçlü’nün yazısı

