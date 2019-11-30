Abbas Güçlü: Eğitime yeni bir çekidüzen vermek şart; ama bunu kim, nasıl yapacak?

Eğitimin yeni yol haritası olduğu açıklanan 2023 Vizyonu’ndan, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun haberi bile olmadı. Onlar da olup biteni, bizler gibi, her şey açıklandıktan sonra öğrendi!..

Alınan kararları uygulama zorunluluğu olmasa da Milli Eğitim Şûraları da çok önemliydi. Şimdi onun akıbeti de belli değil. Yıllardır toplanmıyor ve yeni yönetim anlayışındaki yeri ne, bırakın kesin bir şey söylemeyi, tahmin bile yapan yok!..

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Eğitime yeni bir çekidüzen vermenin şart olduğunu söylemeyen yok. Peki ama bunu, kim, nasıl yapacak?

Abbas Güçlü’nün yazısı