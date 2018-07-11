Abbas Güçlü: Eğitime nihayet eğitimci bir bakan

Ziya Hoca, hemen herkesin bizden dediği bir isim. O bir özel okulcu ama para hırsı olmayanlardan. Eğitim camiasında her kesimin tanıdığı, güvendiği ve saygı duyduğu eğitimcilerden biri olarak her zaman ilgi ve itibar gördü.

Eğitimi anaokulundan üniversiteye çok yakından tanıyor.

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Akademik performansı ve teorisyenliği herkes tarafından kabul görüyor ama uygulama konusunda sıkıntıları var!

Alışılagelmiş, akademisyen, bürokrat ve bakanlardan çok farklı.

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Sözünü esirgemez, ters düştüğünde de şapkasını alır gider.

Selçuk, bir hoca olarak, çizgisini hiç değiştirmedi. Ama bürokrat olarak, daha sonra eleştireceği pek çok icraata imza attı ya da seyirci kaldı.

Bakalım, şimdi, eğitime ideolojik değil de pedagojik bir bakış açısı getirecek mi, bunu hep birlikte göreceğiz.

Abbas Güçlü’nün yazısı