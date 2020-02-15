Abbas Güçlü: Eğitimde yapılacak köklü değişiklik kısa vadede oy getirmez

Ben gazeteciliğe başladığımda 19 üniversite vardı. Sayı, birkaç yıl sonra YÖK’le birlikte 27’e yükselince, eyvah kalite dibe vuracak diye ortalık fena halde karıştı!

Üniversite sayımız şu anda 200’ü aştı ve hâlâ yenileri açılmaya devam ediyor.

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Peki, ama niye?

Daha fazla bilim üretmek için mi yoksa dünyanın en iyi meslek adamlarını yetiştirmek için mi?

Dünya üniversiteler sıralaması ve dünya bilimine katkı oranlarına bakıldığında, esamemiz okunmadığına göre, demek ki bu alanda çok da başarılı değiliz.

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Ya diğer alanlarda, örneğin kalite yükselir mi ya da sayıları azalır mı?

Peki, şu değerlendirmeye ne dersiniz?

“Küçük şehir ekonomileri üniversiteler olmasa ayakta kalamaz zaten zor duran küçük esnaf biter. İşin diğer boyutu da eğitimde yapılacak köklü değişiklik kısa vadede oy getirmez. Bu iki sebeple değişim beklemek hayal!”

Abbas Güçlü’nün yazısı