Abbas Güçlü: Eğitimde öyle dibe vurmuşuz ki, en ufak sıçrama bile fark yaratıyor

PISA 2018 raporuna göre, Türkiye 2003 ile 2018 yılları arasında, 15 yaş grubu öğrenci sayısının en fazla arttığı ülkeler arasında okuma becerileri, matematik ve fen alanlarının her üçünde de performansını artıran tek ülke oldu. Öylesine dibe vurmuştuk ki en ufak bir sıçrama bile fark yaratıyor!

PISA’daki gelişmeler en azından umut verici. En dipten yukarıya doğru tırmanmaya başlamışız. Her ne kadar hâlâ ortalamanın altında olsak da karalar bağlamamız için hiçbir neden yok. Umarız çok daha yükseklere çıkarız.

Reklam

Peki, tüm bu gelişmeler eğitimde işlerin iyi gittiğinin bir göstergesi mi?

Kesinlikle hayır.

Abbas Güçlü’nün yazısı