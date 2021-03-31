Abbas Güçlü: Eğitimde karar süreci pazartesiden cumaya çekilemez mi?

Bakanlar Kurulu pazartesi günü, akşamüzeri toplanıyor ve alınan kararlar ancak akşam saatlerinde açıklanıyor. Söz konusu kararların, Valiliklerce değerlendirildikten sonra okullara ulaşması ve uygulamaya dönüşmesi ise zaman alıyor, kafa karışıklıklarına neden oluyor.

En azından eğitime yönelik karar alım süreci cumaya çekilemez mi?..

Reklam

Neden mi? İşte bu yüzden:

– Değişiklikler okullara dün gece yarısı bildirildi ve salı gününden itibaren uygulanacak denildi.

Öğretmenler bütün gece öğrencilere bilgilendirme mesajları geçti.

Reklam

– Geçen hafta okullara yazı geldi ortaokullar için çarşambaya kadar sınavları bitirin denildi.

– Ülkenin her yerinde aynı durum var. Yerinde karar saçmalığıyla sorumluluktan kaçılıyor.

Yerellerde bakanlığın yayınladığı tabloya uyulmuyor. Aynı mahalledeki devlet okulu 2 gün 6 saat, özel okul 6 gün 9 saat!..

– Okula gittik, kapandı denildi!

– Kırmızı illerde ara sınıflar eğitime aynen devam. Onlar için risk yok mu?..

Abbas Güçlü’nün yazısı