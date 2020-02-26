Abbas Güçlü: Eğitimde efsane Hasan Ali Yücel

Meslektaşımız Mehmet Fatih Traş üç yıl önce bugün, 25 Şubat 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Türkiye’de en yapılmayacak işi yapıp ‘devletten izinsiz’ ve ‘devletin tasvip etmediği bir imza metniyle’ barış talep ettiği için canı yanan, canı yakılan; o can, bir zaman sonra adları lanetle anılacak meslektaşları tarafından yakılan, bir akademisyen.