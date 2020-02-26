Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Eğitimde efsane Hasan Ali Yücel

O, Cumhuriyet dönemi eğitim tarihimize damga vuran en önemli Bakandır. Gerçekleştirdiği reformların etkisi bugün bile hissedilmekte ve aranmaktadır. Köy Enstitüleri, yarattığı mucizelerden sadece biri. Ölümünün 59. yılında kendisini şükranla anıyoruz.

Abbas Güçlü’nün yazısı

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Mehmet Fatih Traş anısına…

Meslektaşımız Mehmet Fatih Traş üç yıl önce bugün, 25 Şubat 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Türkiye’de en yapılmayacak işi yapıp ‘devletten izinsiz’ ve ‘devletin tasvip etmediği bir imza metniyle’ barış talep ettiği için canı yanan, canı yakılan; o can, bir zaman sonra adları lanetle anılacak meslektaşları tarafından yakılan, bir akademisyen.

SAHA Studio ilk misafirlerini ağırlıyor

SAHA, İstanbul’da sanatçılara araştırma, üretim ve etkileşim imkanı sağlamak üzere tasarladığı SAHA Studio’yu hizmete açarak çok kapsamlı bir misafir sanatçı programı oluşturdu. Program davetli sanatçılara en az altı ay boyunca çalışma mekanı, danışmanlık ve eser üretim fonu sağlıyor.

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