Abbas Güçlü: Eğitim uzaktan ama ücretler aynı kalacak ya da artacak; velilerin isyanı buna

Özel okullar ciddi anlamda kan kaybetmeye devam ediyor.

Görünen o ki vakıf üniversitelerinde de durum farklı değil!

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Kayıt oranları beklenenin çok altında gerçekleşirse hiç şaşırtıcı olmaz!

Gerekçe çok net.

Eğitim uzaktan online olmaya devam edecek ama ücretler aynı kalacak ya da sürekli artacak!

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Velilerin isyanı buna!

Hükümetin KDV oranını yüzde 8’den 1’e indirmesi hiç ama hiç etkili olmadı!

Kolejlerde erken ödeme avantajları nedeniyle, velilerin pek çoğu KDV’siyle birlikte ücretlerini çoktan ödemişti. Onlar şunu da çok iyi biliyorlar ki özel okullardan ve devletten para iadesi almak mümkün değil!

Abbas Güçlü’nün yazısı