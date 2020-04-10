Abbas Güçlü: Eğitim sisteminin nasıl çöktüğünü şimdi göremediysek, bir daha hiç göremeyiz

Koronavirüs hepimize çok çektirdi ama aklını başına getirdi. Hâlâ gelmeyen varsa, onlar için gerçekten de yapacak bir şey yok demektir… Bu arada öğrendik ki paraymış, güçmüş, şöhretmiş, hepsi yalanmış!

Paran varsa, hadi harca harcayabiliyorsan. Güçlü ve şöhretliysen hadi meydan oku o zaman koronaya!

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Kullanılmadığında hiçbir işe yaramayan petrol gibi, akıllı teknoloji üretenlerin maske karşısındaki şaşkınlığına da şahit olduk!..

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak söylemi daha şimdiden bir slogan olmanın çok ötesine geçti. En temel hakkın yaşam hakkı olduğunu herkes bilir ama hiç kimse ciddiye almazdı ama gördük ki sağlık yoksa gerisi hikâye!

Yaşam hakkından sonra gelen en temel hakkın eğitim olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz ama hâlâ onu da ciddiye alan yok.

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Sınav odaklı eğitim sisteminin nasıl çöktüğünü eğer şimdi de göremediysek, bir daha hiç göremeyiz.

Abbas Güçlü’nün yazısı