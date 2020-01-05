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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Eğitim sistemi yine değişiyormuş!

Cumhuriyet tarihi boyunca eğitimde çok önemli mesafeler kaydettik. Altyapı sorunumuz büyük ölçüde çözüldü. Eminiz ki daha da iyi olacaktır.

Peki, sıkıntı nerede?

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Çok sık bakan değiştiriyoruz, çok hızlı karar alıp, pilot uygulama yapmadan, sonuçlarını görmeden, eskileri çöpe atıp yeni projeler getiriyoruz.

Bırakın farklı iktidarları, aynı iktidarın farklı bakanları da her şeye sil baştan başlıyor. Devamlılık yok gibi.

Eğitim tarihimizin en büyük reformu olarak lanse edilen, çok köklü, çok pahalı projeler çöpe atılırken, o projeleri hayata geçiren siyasilerin sessizliği anlaşılır gibi değil. Eğitimde yine çok önemli değişiklikler söz konusuymuş. Gazetelere yansıyan haberlere göre, ders sayısı azalacak, sınıfta kalma geri gelecek, özel okullar daha zor açılır hale gelecekmiş!

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Abbas Güçlü’nün yazısı

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