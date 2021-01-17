Abbas Güçlü: Eğitim kazanı fokur fokur!..

Eğitimde ciddi sıkıntılarımız vardı, pandemi dönemi de tuzu biberi oldu.

MEB, ille de karne vereceğim diye tutturdu oysa böylesi bir ortamda not ve karne vermek yaşadığımız bu zor sürecin ruhuna kesinlikle uymuyor!

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Karne notuyla ilgili tartışmalar sürüyor. MEB, herkesi memnun edecek ortak nokta bulmakta zorlanıyor.

Devlet ders kitaplarını yıllardır ücretsiz veriyor. Baskı ve içerikleri hep tartışmalıydı ama görünen o ki memnuniyetsizlik tahminlerin çok üzerinde! Twitter’da yaptığımız ankete göre, katılanların yüzde 93’ü bu konuda mutsuz!.. Pek çoğu kapağı açılmadan çöpe gidiyormuş. Öğretmenler derslerini yardımcı ders kitaplarıyla yapıyormuş! Veliler ise pahalı ve ekstra masraf diye şikâyetçi.

Abbas Güçlü’nün yazısı