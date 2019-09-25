Abbas Güçlü: Eğitim ciddi bir iştir ve hak ettiği önemi vermek zorundayız

İlkokul son sınıf öğrencilerinin yüzde 40’ı Türkçe’de okuduğunu anlamıyor, yarısı ise Matematik’te akıl yürütemiyormuş! Bunu kim diyor, bizzat MEB diyor.

Dahası, öğrencilerin en başarılı oldukları alan Fen Bilimleri’ymiş ama gelin görün ki LGS ve YKS’de en düşük Türkiye ortalaması yine Fen Bilimleri’ndeydi.

Reklam

Okula başlama yaşı konusunda akıl almaz hatalar yaptık. 60, 66, 72 derken şimdi 69 ay dedik ve bu arada 6-12 ay farkı olan çocukları aynı sınıfta topladık.

Özetin özeti: Eğitim ciddi bir iştir ve hak ettiği önemi vermek zorundayız!..

Abbas Güçlü’nün yazısı