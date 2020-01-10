Abbas Güçlü: Dünya ‘bilişim çağını’ konuşurken, biz hala okuma-yazma sorununu çözemedik

Dünya, Bilişim Çağı’nı, Dijital Çağ’ı, Yapay Zekâ Çağı’nı konuşurken biz hâlâ okuma-yazma sorununu çözemedik.

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarttık ama çocukları okulda tutamıyoruz.

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En önemlisi de kırsaldaki çocuklarımızı adeta unuttuk.

Taşımalı eğitim diye ucube bir sistem yarattık, kime ne faydası var belli değil!

Cumhuriyet’in en zor dönemlerinde, Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar okullar açıp, öğretmenler gönderdik ama şimdi paraya para demediğimiz, israfın diz boyu olduğu bir dönemde, sadece köy okullarımızı değil köylerimizi de yok ettik!..

Abbas Güçlü’nün yazısı