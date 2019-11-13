Abbas Güçlü: Dört yarıyıllı sistemin ilk ara tatili; turizmciler dışında sevineni görmedik

Cumhuriyet tarihi boyunca tartışılan ama yararından çok zararı olur diye hep ötelenen 4 yarıyıllı sistemin ilk ara tatili, hafta sonu başlıyor.

Vatana, millete, milli eğitime hayırlı olsun. Artılarını eksilerini tatil sonrasında ve öğretim yılı bitiminde fazlasıyla göreceğiz.Kalıcı mı olacak yoksa vaz mı geçilecek?

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Şimdiden ne söylense boş ama şu ana kadar turizmciler dışında sevineni görmedik!

Eğitim süresi dünyada en kısa olan ülkelerden biriyiz. Okula gidilen gün sayısı tatillerden daha az. Bir de kar kış tatilleri ve tatil sonrası motivasyon sorunu var ki sormayın! Yarım gün eğitimi hiç hatırlatmıyoruz çünkü ona da girersek işin içinden çıkamayız!

Abbas Güçlü’nün yazısı