Abbas Güçlü: Doğru bir eğitim her türlü sorunun panzehridir

Demem o ki yeni bir şahlanış için Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki o inancı yeniden sağlamalıyız.

Bu o kadar zor mu? Kesinlikle hayır.

Reklam

Yeter ki ne istediğimizi bilelim, yeter ki ben değil, biz diyelim.

Bu konuda MEB’e, YÖK’e, üniversitelerimize çok önemli görevler düşüyor.

Doğru bir yol haritası çizerlerse, buna ne siyasiler hayır der ne de öğrenci, öğretmen ve veliler.

Reklam

Bu noktadaki referansları, hiç tartışmasız, ehliyet, liyakat ve ülkeye sadakat olmalıdır.

Bu yapıldığında, sorunları halının altına süpüren değil, cesaretle üzerine giden kişiler olursunuz ki bu da hem sizi bu makama atayanları hem de eğitim camiasını, dolayısıyla da ülkemizin genelini mutlu eder.

Özetin özeti: Eğitim ama doğru bir eğitim her türlü sorunun panzehridir…

Abbas Güçlü’nün yazısı