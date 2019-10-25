Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Devletin okullara para gönderdiğini ama yetmediğini sanıyordum, şimdi hepten kesilmiş

İlk ve ortaokullara hiç para gönderilmiyormuş. Sadece, elektrik, su, doğalgaz ücretleri ödeniyormuş.

Peki ya diğer hizmetler?

Reklam

En önemlisi de temizlik ve güvenlik? Onu ne siz sorun ne de biz anlatalım!..

Bir okul müdürümüzle önceki gün uzunca bir sohbet yaptık. Söz döndü dolaştı, hijyen koşullarına ve okulun diğer ihtiyaçlarına geldi.

O ana kadar, devletin okullara para gönderdiğini ama yetersiz olduğunu sanıyordum, çünkü eskiden öyleydi.

Şimdi hepten kesilmiş.

Başınızın çaresine bakın deniliyormuş!

Abbas Güçlü’nün yazısı

SON HABERLER

Ayın en popüler mektuplarını seçtik!

Bu ay iki önemli mektup gündemi fazlasıyla meşgul etti. Birisi ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektuptu. Bir diğeri de Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin yabancı basına ve fuar katılımcılarına gönderdiği mektuptu. Her ikisinin de bu denli ses getirmesinde rol oynayan etkenler farklı ayrı olsa da ortak noktaları politika ve kullanılan dildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...