Abbas Güçlü: Devlet, öğrencisine hiç tuzak kurar mı demeyin, demek ki kuruyormuş!

LGS’de fırtınalar kopmaya devam ediyor.

Tercih ve kayıt kılavuzu henüz yayınlanmadığı için liselere giriş nasıl olacak, hâlâ belli değil. Tercih sayısıyla ilgili de net bir bilgi yok, 5 mi olacak yoksa 10 mu?

Reklam

MEB’in, velileri bilgilendirmek yerine, yaptıklarıyla gurur duyması kafaları daha da karıştırıyor.

Oysa pilot uygulamada yaşananlar çok farklı!

Reklam

Önceki hafta, Bursa’da, pilot olarak uygulanan yeni sistemle ilgili detaylar ve yaşanan kırgınlıklar bir bir su yüzüne çıkmaya başladı.

Gelen sinyaller devletin öğrencilere tuzak kurduğu yönünde.

Devlet, öğrencisine hiç tuzak kurar mı demeyin, demek ki kuruyormuş!

LGS ile bunu da gördük! Önce sınavda, şimdi de tercihlerde, kayıt aşamasında kim bilir daha neler yaşanacak!

Abbas Güçlü’nün yazısı