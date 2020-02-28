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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Devamsızlıktan sınıfta kalma noktasına gelen öğrenci sayısı yüzde 50’ye yaklaştı

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma noktasına gelen öğrenci sayısı bazı okullarda yüzde 50’ye yaklaştı. Devamsızlığın yanı sıra başarısızlık nedeniyle sınıfta kalma noktasına gelen öğrenci sayısı da alarm veriyor. Peki, böylesi bir ortamda sınıfta kalma yeniden gelecek mi? Kolay sınıf geçme tarihe karışacak mı?..

Devamsızlık ve başarısızlık eğitim sistemini yiyip bitiren en önemli virüslerden biri. Doğru tedavi yöntemleri uygulanmadığında, eğitim sisteminin çökmesine neden olur ki biz de hızla o noktaya gidiyoruz!..

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Abbas Güçlü’nün yazısı

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Akar, NATO ve diğer müttefiklerden ‘Patriot’ talebini doğruladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası harekatında NATO ve müttefik ülkelerden destek talebinde bulunduklarını doğruladı. Akar, özellikle Hatay’da Suriye sınırına yakın bölgede ‘Patriot’ hava savunma sistemi konuşlandırılmasına ilişkin soruya, söz konusu ülkelerle ‘İdlib’deki pozisyonumuzu desteklemek için fiili olarak katkılarınızı gösterin’ türünde ‘spesifik konuşmalar olduğunu’ belirtti.

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