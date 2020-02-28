Abbas Güçlü: Devamsızlıktan sınıfta kalma noktasına gelen öğrenci sayısı yüzde 50’ye yaklaştı

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma noktasına gelen öğrenci sayısı bazı okullarda yüzde 50’ye yaklaştı. Devamsızlığın yanı sıra başarısızlık nedeniyle sınıfta kalma noktasına gelen öğrenci sayısı da alarm veriyor. Peki, böylesi bir ortamda sınıfta kalma yeniden gelecek mi? Kolay sınıf geçme tarihe karışacak mı?..

Devamsızlık ve başarısızlık eğitim sistemini yiyip bitiren en önemli virüslerden biri. Doğru tedavi yöntemleri uygulanmadığında, eğitim sisteminin çökmesine neden olur ki biz de hızla o noktaya gidiyoruz!..

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Abbas Güçlü’nün yazısı