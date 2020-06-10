Abbas Güçlü: ‘Corona’ listelerine bir de trafikteki kaza, ölü ve yaralı sayıları eklenmesin

Korona nedeniyle, trafik canavarını unutmuştuk. Umarız tarihin derinliklerine gömülmüştür!..

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Sokağa çıkma yasağı görünen o ki yakında tümüyle ortadan kalkacak. Yollar vızır vızır hale gelecek. İşte bu noktada, trafik canavarının aldığı can sayısının korona canavarını gölgede bırakmaması için bir dizi önlem şart.

Örneğin kamyonlar yine belli saatlerde trafiğe çıkabilir, şimdiye kadar neden yapılmadığı sorgulanması gereken yol tamiratları ertelenebilir, sağ şeritle sol şeridi karıştıranlara ve sollamanın kuralları, hız sınırı ve diğer yol kuralları, tıpkı korona kuralları gibi gün boyu hatırlatılabilir…

Kısacası, günlük korona listelerine bir de trafikteki kaza, ölü ve yaralı sayıları eklenmemeli. 2020 zaten yeterince sıkıntılı oldu!..

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Abbas Güçlü’nün yazısı