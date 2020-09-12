Abbas Güçlü: Çok daha önemli olan üniversite mezunlarının önce iş bulması

Her yere üniversite açmak, daha çok öğrenci almak, kalifiye eleman sayısını artırmak elbette çok önemli ama çok daha önemli olan mezunların önce iş bulmasıdır!

YÖK, kontenjanları belirlerken, her üniversitenin o yıl aldığı öğrencilerden kaçının kaç yılda mezun olduğunu, kaçının öğrenimini yarıda bıraktığını, mezunlardan kaçının öğrenim gördüğü alanda iş bulduğunu, kaçının işsiz olduğunu, kaç lira maaşla işe başladıklarını, kaçının kariyer basamaklarının en tepesine kadar tırmandığını da mutlaka sorgulamalıdır.

Reklam

Bunu yaptığı takdirde üniversiteler oyalama merkezi ve ticarethane olmaktan çıkıp, her mezunu, en kısa zamanda iş bulan, itibarlı kurumlar haline geleceklerdir.

Abbas Güçlü’nün yazısı