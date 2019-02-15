Abbas Güçlü: Çocuklarımızı yarış atı gibi yetiştirip ötesine geçiremiyorlar

Tercih döneminde, bir şampiyon ile anne ve babası geldi, uzun uzun sohbet ettik. Nasıl olsa her yere giriyorlar ya, hem üniversite hem de meslek konusunda, kafaları karmakarışıktı. Sürekli karar değiştiriyorlardı.



“Her ne kadar şampiyon olsanız da, henüz üniversiteli olmaya hazır değilsiniz, bir yıl bekleseniz daha iyi olur” dedim. Ağladılar.

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Amacım, elbette onları ağlatmak değildi. Hatta tam aksine, olabildiğince mutlu olmalarını ve şampiyonluğun keyfini yaşamalarını sağlamaktı.

Ama şunu çok iyi biliyordum ki hangi üniversiteye giderlerse gitsinler, hangi mesleği seçerlerse seçsinler, akılları, gitmedikleri üniversite ve seçmedikleri meslekte kalacaktı. Bunu da anlatmaya çalıştım ama nafile. Şimdi neredeler, mutlular mı hiç bilmiyorum…



Peki, sorun neden ve kimden kaynaklanıyor?

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Tek suçlu, şampiyon öğrenci ve ailesi mi? Kesinlikle hayır. En başta mezun olduğu lise ve gittiği dershane ya da kursun bu konudaki sorumsuzluğu! Çocuklarımızı yarış atı gibi yetiştirip, onun ötesine geçiremiyorlar.

Örneğin, meslek ve üniversite tanıtımı konusunda yeterince bilgilendirmiyorlar. Çünkü onların asıl amacı skor! Yani ne kadar çok öğrencisi üniversiteyi kazanırsa, o kadar hava atıyor, yeni kayıtlarda, o kadar velilerin gözünü boyuyorlar.

Abbas Güçlü’nün yazısı