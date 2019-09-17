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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Çocuklarımızı ‘sınav kölesi’ haline getirmek yanlışların en büyüğü

Üniversite önünde 2.5 milyon aday varken, 200 binden fazla kontenjanın boş kalması, kazandığı halde 120 bin öğrencinin kayıt yaptırmaması, hemen her yıl yüz binlerce üniversite öğrencisi ve mezunun yeniden sınava girmesi, pek çok fakültenin tek kayıt dahi yapamaması, işsizlik sıralamasının en tepesinde üniversite mezunlarının gelmesi, bazı liselerin kontenjanları dolmazken, diğerlerinin önünde uzun kuyrukların oluşması, çok titizlikle incelenmesi gereken tespitler.

Bütün bunları görmezden gelip, çocuklarımızı, “sınav kölesi” haline getirmek yanlışların en büyüğüdür. Ve biz bunu sürekli yapıyoruz!

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Abbas Güçlü’nün yazısı

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