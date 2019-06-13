Abbas Güçlü: Bugün öğle saatlerinden sonra ders çalışmayı kesmek gerekir

Büyük sınava sayılı saatler kaldı. Bugün öğle saatlerinden sonra ders çalışmayı tümüyle kesmek gerekir.

Peki, son 48 saatte ve özellikle de sınav öncesi ve sınav sırasında neler yapmalı?

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TYT ve AYT’de aranan en temel kriter sadece bilgi değil.

Örneğin hızlı okuyabiliyor musunuz, örneğin, okuduğunuzu bir defada anlayabiliyor musunuz, örneğin hızlı karar verebiliyor musunuz, örneğin muhakeme gücünüz yüksek mi, örneğin dikkatli misiniz, örneğin, dayanma gücünüz yüksek mi, örneğin dış etkenlerden ne kadar etkileniyorsunuz, örneğin ne kadar disiplinesiniz, örneğin stres kontrolünde ne kadar başarılısınız?..

İşte bu yüzden, sınavlara sadece sınav gözüyle bakıp, “Ne kadar çok doğru yaparsam o kadar iyi olur” diye, sadece soru çözmeye odaklanmayın. Yoksa yapacağınız mini minnacık hatalar tüm başarılarınızı alıp götürebilir.

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Her şeyden önce, sınava zinde bir şekilde girmenin altyapısını hazırlayın. Sınava girdikten sonra da tümüyle yukarıda saydıklarımız çerçevesinde sınava odaklanıp, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın, gerisi gelecektir…

Abbas Güçlü’nün yazısı