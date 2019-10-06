Abbas Güçlü: Bugün bir lokmayı, bir hırkayı paylaşamayanlar, yarın o zor günleri hep birlikte nasıl atlatacaklar?

Depremle birlikte, okullar arasında deprem göçü yaşanmaya başlandı ve bu da yeni sorunları beraberinde getiriyor. Kulağımıza öyle söylentiler geliyor ki depremi ikinci plana itecek cinsten. Hiçbir okulun öğrencisi, velisi ve idaresi, dışarıdan gelen misafirleri kabullenmek istemiyor!

Bugün bir lokmayı, bir hırkayı paylaşamayanlar, yarın o zor günleri hep birlikte nasıl atlatacaklar?.. Keşke çok ciddi bir şekilde biraz da bu tür sorunlara kafa yorsak. Çünkü afetlerin yarattığı sosyal sorunlar ve travmalar hiç de hafife alınacak cinsten değil!..

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Abbas Güçlü’nün yazısı