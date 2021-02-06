Abbas Güçlü: Bu yılki sorular muhtemelen hızlı okuma ve muhakemeye dayalı olacak

Üniversite sınav başvurularıyla birlikte YKS için de geriye sayım başladı. Artık her günün, her saatin çok önemi var.

Evet, kısa bir süre kaldı ama hâlâ her şeyi toparlayıp, sizi hedefe ulaştıracak yeterince zaman var! Yeter ki bu süreyi en iyi şekilde değerlendirin!

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(…)Bu yılki sorular herkese eğitim erişimi sağlanamadığı için muhtemelen hızlı okuma ve muhakemeye dayalı olacak. Bu yüzden yorulduğunuzda ya da kafanızı dağıtmak istediğinizde, günde bir iki saat ne bulursanız onu okuyun. Televizyondan uzak durun.

Abbas Güçlü’nün yazısı