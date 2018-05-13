Abbas Güçlü: Bu seçimin farklılığı ne ki, gençler bu kadar önemli hale geldi?

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Gençlerin, nihayet keşfedilmiş olması sevindirici.

Cumhurbaşkanı adaylarından hemen her gün, onlar için sevindirici vaatler duyuyoruz.

Peki, ne kadarı inandırıcı?

Reklam

Onu da önümüzdeki süreçte, daha iyi anlayacağız.

Vaatlerin altı doldurulup, ete kemiğe dönüştürülecek mi yoksa daha önceleri olduğu gibi slogan olarak mı kalacak, hep birlikte göreceğiz…

Reklam

Gençleri kazanan, anne babaları da kazanır. Bunu defalarca dile getirdik.

Yine aynı şekilde, gençleri küstüren, görmezden gelen, onlar için proje üretmeyenler, sandıktan hüsranla çıkacak, bunu da çok yazdık.

Peki, bu seçimin farklılığı ne ki, gençler, bu kadar önemli hale geldi?

Çok önemli bir soru!

Çünkü bıçak kemiğe hiç böylesine dayanmamış, gençler hiç böylesine unutulmamış ve her şeyden önemlisi de gençler, anne babalarının gözleri önünde, böylesine mum gibi erir hale hiç gelmemişlerdi.

Abbas Güçlü’nün yazısı