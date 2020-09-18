Abbas Güçlü: Bu fakültelerin açılmasına kim izin verdiyse mutlaka hesap sorulmalı

Birinci kayıt döneminde en gözde fakülteler bile dolmadı!

Gençler ve aileleri iş garantisi olmayan fakülteler için artık ne zaman harcıyor ne de para!

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Bir zamanların en gözde mesleği mühendislik bu hale düşmemeliydi! Mühendislik fakülteleri neredeyse tüm üniversitelerde boş!

Vakıflarda durum daha da vahim!

Yüz binlerce işsiz mühendis varken bu fakültelerin açılmasına kim izin verdiyse mutlaka hesap sorulmalı! Zaten kıt olan kaynaklar ve hayaller böylesine hovardaca heba edilmemeli!..

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Peki, mühendislikler boş da diğer fakülteler doldu mu? Hukuk, Diş Hekimliği, Eczacılık fakülteleri ve özellikle de sosyal bilimler de bomboş!

Yeni YÖK, hemen “Baraj getirerek çıtayı yükselttik” boşluklar ondan diyecektir!

Peki o zaman, açılmalarına ve bu kadar kontenjana, neden, kim izin verdi?

Tek öğrenci kaydedemeyen bölümler var, onlar ne olacak?

Sistem iflas etti ama maalesef görenimiz yok!

Abbas Güçlü’nün yazısı