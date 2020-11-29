Abbas Güçlü: Birileri ÖSYM’ye koronayı hatırlatmalı!

MEB, yeni yıla kadar, yüz yüze her türlü eğitim faaliyetini durdurdu.

YÖK daha esnek davrandı, topu üniversitelere attı. Genelinde, hibrit eğitim söz konusu!

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ÖSYM ise Ali kıran baş kesen olmaya devam ediyor.

Sanki bütün dünya ve özellikle de ülkemizde hiç korona vakası yaşanmıyor gibi, yoluna, dün nasılsa, bugün de öyle devam ediyor!

Ne virüs umurunda ne de gençlerimiz.

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Ne sınavları yüz yüze yapmaktan vazgeçiyor ne de aldığı katı kuralları pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak yumuşatıyor.

Biri onlara dur demeli!

Abbas Güçlü’nün yazısı