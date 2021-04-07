Abbas Güçlü: Bir milyonu aşkın ortaokul mezunundan ancak 5’i, hayalini kurduğu okula girebilecek!

Liselere Giriş Sınavı (LGS) Kılavuzu yayımlandı.

Başvurular 5-14 Nisan arasında, sınav ise 6 Haziran’da gerçekleşecek.

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Peki, herkese yetecek kadar okul ve kontenjan var mı?

Evet demek mümkün değil.

Bir milyonu aşkın ortaokul mezunundan ancak 5’i, hayalini kurduğu okullardan birisine girebilecek!

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Pandemi riski ve uzaktan eğitime rağmen, LGS’de hiçbir şey değişmemiş.

Eski tas, eski hamam.

Okullar 2 Temmuz’da kapanacak ama sınav 2 Haziran’da!

Yüz yüze eğitimde konuların neredeyse yarısı işlenmedi ama tüm müfredattan sorumlular!

Bizzat Bakan Selçuk, Dil Bilgisi’nde soru sorulmayacak dedi ama bu konuda kılavuzda tek satır bilgi yok!

Abbas Güçlü’nün yazısı