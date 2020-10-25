Abbas Güçlü: Bir fakültede mezun sayısı bu yıl, sınavlar sanal ortamda yapıldığı için üçe katlanmış!

Mezun sayısı bu yıl, sınavlar sanal ortamda yapıldığı için üçe katlanmış!

Nasıl mı, pek çok öğrenci, sınava kendi yerine başkasını sokmuş, yani bilgisayarın başına, o konuda uzman öğretmen ya da örgün öğretim öğrencileri oturmuş, soruları onlar çözmüş!

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Ve bunun bir piyasası da oluşmuş, başkasının yerine sınava giriş ücreti ders başına 250 liraya kadar çıkmış. Geçer not alındığında da bir o kadar daha ödeme garantisi verilmiş!..

Üniversitenin önceki yöneticileriyle de konuştum. Yalanlayan çıkmadı! Onlar da bambaşka hikâyeler anlattılar!

(…)Eskişehir Anadolu Üniversitesi ülkemizin en gözde üniversitelerinden biriydi. 40 yıl önce açılan Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) de uzun süre önemli bir boşluğu doldurdu.

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Girmek kolay, mezun olmak zordu! Ama görünen o ki şimdi o da çok kolay hale gelmiş!

Açıköğretim Fakültesi 1982’den günümüze, yani 38 yılda, 3 milyon civarında mezun vermiş.

Son yılda ise 330 bin mezun! Söylenene göre mezun sayısı bu yıl son yıllara göre 3 kat artmış!..

Abbas Güçlü’nün yazısı