Abbas Güçlü: Bilim Kurulu nedense sınavlara pek karışmıyor

Bilim Kurulu üyeleri, koronayla mücadele çerçevesinde bayramların risk taşıdığını ve Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı getirilmesini ısrarla dile getiriyorlar!

Peki ya sınavlar? Daha mı az risk taşıyor? Bilim Kurulu, nedense, sınavlara pek karışmıyor. Toplumu uyarma, bilgilendirme ve koruma adına bu konuda da kesinlikle konuşmalılar.

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Sınav deyip geçmeyin sadece üç tanesine LGS, YKS ve KPSS’ye 6 milyon civarında aday giriyor. Diğer sınavları da eklediğinizde bu sayı 10 milyonu bulur. Aileler ve gözetmenler de hesaba katıldığında, yaratacağı hareketliliğin boyutları, katlanarak gider.

Abbas Güçlü’nün yazısı