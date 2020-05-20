Abbas Güçlü: Bilim Kurulu, giriş sınavlarına yönelik halen açıklama yapmadı

Bilim Kurulu, giriş sınavlarına yönelik olarak hâlâ bir açıklama yapmadı ama MEB ve ÖSYM sınavlar açıklanan tarihlerde yapılacak gibi ön hazırlık yapıyor.

Hangi sınıfta, kaç öğrenci sınava girebilir, gözetmen olarak hangi sınava, kimler girecek konusunda yoğun bir süreç yaşanıyor. Benzer çalışmalar 1 Haziran için de yapılmıştı, hiç gerek kalmadı!..

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Sınav gözetmenliğine yeterli başvuru olmadığı için zorunlu görevlendirme yapılıyormuş!

Öğretmenlerden buna itiraz var! Bu arada en çok dile getirilen görüş, korona öncesi belirlenen sınav merkezlerinin, isteğe bağlı olarak değiştirilmesine olanak sağlanması!..

Şimdi tüm dikkatler Bilim Kurulu’nda. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başta sınavlar olmak üzere her konuda, en doğru kararı vereceklerinden kuşkumuz yok.

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Abbas Güçlü’nün yazısı