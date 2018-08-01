Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Belli ki durum çok vahim, sıfır çeken adaylar açıklanmadı

Peki, kaç aday  sıfır çekti, kaç aday TYT ve AYT’de 180 barajını aşamadı?

ÖSYM eskiden bu rakamları açıklardı, belli ki durum çok vahim, bu yüzden baraj altı kalan, yani tercih yapamayacak durumda olanlar ve sıfır çeken adaylar açıklanmadı. Ama açıklanan istatistiklerin satır aralarında bunları da yakalamanız mümkün!..

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Bu yıl TYT’ye 2 milyon 260 bin 273 aday girdi.

Peki, ne kadarı 180 barajını aştı?

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Sadece ve sadece bir milyon 299 bin 378 kişi.

150 barajını aşan aday sayısı ise bir milyon 749 bin 144.

Yani özellikle 180 barajında çok hem de çok fire var!..

Abbas Güçlü’nün yazısı 


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