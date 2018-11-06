Abbas Güçlü: Bazı vakıf üniversiteleri mezunlara içeriye borcun var diye diplomalarını vermiyor

Vakıf üniversitelerinde garip bir uygulama başladı.

Kendi açılarından baktıklarında haklı da olabilirler. Ancak mezun olan öğrencilere içeriye borcun var diye diplomalarını vermeyip, hayata atılmalarına engellemeye hiçbir kurumun hakkı olmamalı.

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İşe giremezlerse borçlarını nasıl ödeyecekler?

Yine aynı şekilde, alt sınıftan borcun var diye son sınıfa gelen bir öğrencinin öğrenim hakkı nasıl engellenebilir?

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Üniversitelerin adını vermiyoruz, çünkü hemen hemen hepsi aynı durumda!

Bu konuda kesinlikle bir fon kurulmalı.

Görünen o ki eğitim hiç kimsenin umurunda değil, o zaman, kendi fonunu kendi yaratmalı ve zora düşen her öğrenciye faizsiz, geri ödemeli borç vermeli!

Örneğin, vakıf üniversitelerine kaydını yaptıran öğrencilerden alınan ücretin yüzde 1’i bu fona aktarılamaz mı?

Ya da pek çok sektörde olduğu gibi yüzde 8’lik KDV yüzde 1’e indirilerek, aradaki fark bu fona aktarılamaz mı?

Abbas Güçlü’nün yazısı