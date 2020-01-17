Abbas Güçlü: Basılan kitap ve gazete çeşitliliği arttı ama okur sayılarında ciddi düşüşler var

Okur sayısı azalıyor mu, çoğalıyor mu?

Hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da çelişkili bilgiler var.

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Kitap, gazete, dergi gibi basılı yayınları okuyan sayısının çok azaldığını iddia edenler olduğu gibi, baskı sayısının da okur sayısının da çok arttığını söyleyenler var.

Kitap, eskiden dünyaya açılan tek pencereydi.

Zamanla önemini kaybeder gibi olsa da hâlâ baş tacımız olmaya devam ediyor. Gazeteler de öyle.

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Okur sayısına gelince, azaldığı kesin.

Evet, basılan kitap ve gazete çeşitliliği arttı ama okur sayılarında ciddi düşüşler var.

Peki, bu boşluğu dijital medya, gazete ya da kitaplar dolduruyor mu?

Evet demek mümkün değil. Bu konuda neler yapılabiliriz? Siz de düşünün, biz de düşünelim. Çünkü bilgi hâlâ en büyük güçtür!

Abbas Güçlü’nün yazısı