Abbas Güçlü: Barajların yükselmesiyle boş kalacak kontenjanlar ne olacak

Bazı fakültelere getirilen barajların düşürülmesi gerektiğini savunan kadar daha da yükseltilmesi gerektiğini savunanlar da var!

Bir başka tartışma konusu ise barajların yükselmesiyle boş kalacak kontenjanların ne olacağı. Boş mu kalacak yoksa ek yerleştirmede sıralama düşürülecek mi?

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Düşürülmesi halinde hukuki sorunlar yaratacağı şimdiden dillendiriliyor! Yani her ne yapılacaksa, şimdiden yapılması gerekiyor!..

Peki, barajlarda son durum ne?

Hukuk fakültelerinde başarı sırası 190 binden 125 bine yükseltildi!

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En düşük başarı sırası Eczacılık için 100 bin, Diş Hekimliği için ise 80 bin olarak belirlendi.

Baraj, Mühendislikler için 300 bin, Mimarlık için 250 bin, Tıp için 50 bin, Öğretmenlik için de 300 bin!

Abbas Güçlü’nün yazısı