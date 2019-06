Abbas Güçlü: Bakan Ziya Selçuk o nadide çiçekler bir bir solarken kayıplara karıştı

– Yanlışta ısrar etmek ne kadar doğru?

Cevabını bilen varsa ne olur bize de anlatsın.

– Devlet ve özel okullar için aynı sınava girip, farklı yerleştirme sistemi kullanmak doğru bir yöntem mi?

Eğer bu doğru ise üniversiteye girişte yıllardır yanlış yapılıyor!

Yukarıdaki sorulara daha yüzlercesini ekleyebiliriz. Çünkü velilerden soru yağıyor. Ama en vahimi ne biliyor musunuz? Ortada tek bir muhatap yok.

Veliler de, öğrenciler de adeta ortada kalmış durumda.

Öğrencileri nadide bir çiçeğe benzeten ve onların kalbine dokunulması gerektiğini her fırsatta dile getiren ve neredeyse günde üç dört kez hemen her yerde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o nadide çiçekler bir bir solarken, aileleri kaktüse dönüşürken, bir damla da olsa can suyu vermek yerine kayıplara karıştı. Ara ki bulasınız!..

Abbas Güçlü’nün yazısı