Abbas Güçlü: Bakan Yılmaz eğitimi öğrenmeye çalışıyor, bakanlığı müsteşar yönetiyor algısı hakim

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve YÖK Başkanı Yekta Saraç, ikinci kez aynı göreve atandılar. Görünen o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her iki isme yönelik güveni artarak devam ediyor.

Bu da Beştepe’nin, anaokulundan üniversiteye, eğitimin gidişatından memnuniyeti gösteriyor. Peki, kamuoyu da eğitimin genel gidişatından memnun mu? Evet demek çok zor.

Üniversitelerde Yekta Hoca’dan sonra iyileşmeye yönelik atılan adımlar var ama Milli Eğitim için aynı şeyleri söylemek abartılı olur.

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Bakan Yılmaz, eğitimi öğrenmeye çalışıyor. Bakanlığı daha önceki bakanlar döneminde olduğu gibi hâlâ Müsteşar Yusuf Tekin yönetiyor algısı hakim ki bunu kanıtlayan pek çok emare var.

Peki, eğitim gemisi, güven tazeleyen kaptanlarla, rotasında bir değişiklik yapmadan güvenli limanlara yol alır mı?

İşte onu da zaman gösterecek…

Abbas Güçlü’nün yazısı