Abbas Güçlü: Bakan Selçuk uzun uzun konuştu, çok şey anlattı ama yeni ve kesin olan hiçbir şey yoktu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk önceki gece televizyondaydı. Uzun uzun konuştu, çok şeyler anlattı ama yeni ve kesin olan hiçbir şey yoktu. Oysa cevap bekleyen o kadar çok soru vardı ki!..

Ekranlara çıkmayı seviyoruz.

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Eğer söyleyecek sözünüz varsa, kamuoyuyla iletişim konusunda inanılmaz bir kaynak. Ama söyleyeceğiniz yeni ve kesin bir şey yoksa o avantaj, bir anda tam tersine dönebiliyor.

Siyasetçiler, futbol tabiriyle ayakta top çevirmeye yani maçtan zaman çalmaya bayılıyor.

Eğer maçın skoru kendilerine bir avantaj sağlıyorsa, oyun kötü de olsa en azından kendi taraftarını memnun ediyor ama sosyal yaşamda bu öyle değil.

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Her şeyden önce, özellikle de eğitimde taraftar diye bir şey yok, çünkü tüm öğrenci, öğretmen ve veliler sizin ağzınızın içine bakıyor.

Abbas Güçlü’nün yazısı