Abbas Güçlü: Bakan Selçuk, ‘Uzaktan eğitimde dünya ikincisiyiz’ dedi ve yaşananlar ortada

Okullar açılalı daha birkaç gün olmadan uzaktan eğitim altyapısı tam anlamıyla çöktü.

Erişim yüzünden veliler, öğretmen, öğrenciler perişan oldu. Sinir krizleri geçirenler bile vardı.

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Derslere katılım çok azdı! MEB ise uzaktan eğitimde “Dünya 2’ncisiyiz” açıklaması yaptı!

Bakan Selçuk, “Arada bir, Twitter çöküyor, WhatsApp hizmet veremiyor” diyerek durumu normalleştirmeye çalışsa da böylesi bir sorunun yaşanacağı kesindi. Keşke, kamuoyu daha önce uyarılsa ve uzaktan eğitime geçiş de yüz yüze eğitimde olduğu gibi kademeli hale getirilseydi!..

Peki bu hale nasıl geldik?..

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İnternet altyapımız çok güçlü değil. Fiber optikte de gelişmiş ülkelerin çok gerisindeyiz. Öğrenci sayımız, bizimle eşdeğer nüfusa sahip ülkelere göre çok fazla. Ders yükümüz ise tahminlerin çok üzerinde…

İşte böylesi bir ortamda, hele bir de işi şova dönüştürelim deyince, her şey arapsaçına döndü.

(…)Özetin özeti: Bakan Selçuk, “Uzaktan eğitimde Çin’den sonra dünya ikincisiyiz” dedi ve yaşananlar ortada. Keşke skor için değil de en iyisi için kafa yorsak!..

Abbas Güçlü’nün yazısı