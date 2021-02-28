Abbas Güçlü: Bakan Selçuk daha çok günü kurtarmaya çalışıyor gibiydi

(Bakan Selçuk) Hemen her soruya cevap vermek istedi ama bazıları onun kontrolünde olan konular değildi, bazıları da pandemiyle ilişkiliydi. Bu yüzden birçok soru havada kaldı.

YÖK ve ÖSYM’nin yetki alanına giren konularda özellikle konuşmaktan kaçındı.

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En rahat cevap verebileceği konularda ise önünü görmek istiyor ya da ilgili kurulların aldığı kararları bekliyordu.

Beklenti çok olunca hepsine yetişmeye çalışıyor, üzerine gittikçe de yeni sorunlarla karşılaşıyor.

Bu da onun çok zamanını alıyor.

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Üzerinde çok yönlü yoğun baskı olduğu kesin.

Hemen herkesin kendisinden bir beklentisi var ve bazen zorunda kalsa da hayır demeyi sevmiyor.

En zor dönemde Bakan oldu.

Bir yanda dağ gibi yığılmış sorunlar, öte yanda pandeminin yarattığı kriz!

Bu yüzden de aklındakileri hayata geçirmeye odaklanmaktan daha çok günü kurtarmaya çalışıyor gibiydi.

Abbas Güçlü’nün yazısı